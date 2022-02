Horizon Forbidden West fue víctima de review bombing

Horizon Forbidden West finalmente se encuentra disponible para consolas PlayStation, pero tal y como suele suceder con este tipo de exclusivos first-party, la comunidad decidió hacer de las suyas al bombardear de reseñas negativas lo nuevo de Guerrilla Games. La calificación que Forbidden West recibió por parte de los usuarios incluso cayó tan bajo como hasta el 53/100 en sitios como Metacritic, a comparación del 88/100 que tiene con la crítica.

Por supuesta, la gran mayoría de estas reseñas ni siquiera presentan fundamentos lógicos y solamente lo hacen para dañar la imagen del producto. Por supuesto, Forbidden West es uno de los juegos más anticipados de este año, así que en realidad no es como que el juego necesite promocionarse para venderse, especialmente después de todo lo que Guerrilla mostró el año pasado.

Este tipo de cosas también ha sucedido anteriormente con juegos como The Last of Us: Part II, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, y en el caso de Xbox, Halo Infinite y Forza Horizon 5. Afortunadamente, Metacritic ya tiene varias medidas que justamente buscan eliminar este tipo de críticas sin fundamentos, por lo que será cuestión de tiempo para que su calificación se regularice.

Via: Metacritic