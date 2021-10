My Friend Peppa Pig ya es el GOTY del internet

Con el final del año acercándose, muchos han comenzado a preguntarse cuál fue el Juego del Año de 2021. Aunque títulos como Metroid Dread, Deathloop y Returnal son buenos candidatos, parece que el internet ya tiene a su campeón, y se trata de My Friend Peppa Pig.

Así es, el juego infantil que llegó al mercado el pasado 22 de octubre, ya cuenta con calificaciones prácticamente perfectas en sitios como Metacritic y Steam. Aunque la recepción de la crítica es básicamente inexistente, los fans no paran de celebrar los grandes logros que My Friend Peppa Pig le ofrece a esta industria.

Este título fue desarrollado por Peetons Studio y publicado por Outright Games. My Friend Peppa Pig adapta las historias de esta serie animada infantil, y muchos han señalado que esta experiencia hace un buen trabajo al llevar a estos clásicos episodios a un nuevo medio. De esta forma, los jugadores ya han comenzado a llamar a este título el verdadero GOTY de 2021.

My Friend Peppa Pig ya está disponible en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Si no tienes idea de qué va este título, puedes checar su tráiler de lanzamiento aquí.

Nota del Editor:

Obviamente todo esto es una broma. Este es el caso contrario de las review bombing. Aquí se califica positivamente a un juego solo para hacer un chiste. Sería interesante ver una opinión real sobre este juego. Sin embargo, es más divertido ver a My Friend Peppa Pig dentro de los mejores juegos calificados del año.

Vía: Metacritic