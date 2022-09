¡Morbius ya está disponible en Netflix!

Los memes son eternos, y la mejor prueba de esto, es que Morbius, la infame película de Sony sobre la propiedad de Marvel, ya está disponible en Netflix, en donde un mayor público tiene la opción de disfrutar de una de las cintas más memorables de los últimos años, pero no por buena razones.

En estos momentos, los usuarios de Netflix en Estados Unidos ya pueden disfrutar de Morbius en cualquier momento y en cualquier lugar. Lamentablemente, actualmente se desconoce cuándo es que esta cinta estará disponible en esta región. Sin embargo, te recordamos que la película sí se encuentra al alcance de todos los usuarios de HBO Max en nuestra región.

Morbius starring @JaredLeto, Matt Smith, and Adria Arjona is now on Netflix! pic.twitter.com/hc8y4CfbdY

— Netflix (@netflix) September 7, 2022