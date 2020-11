Mod no oficial permite correr Skyrim a 60FPS en Series X

No es ningún secreto que la retrocompatibilidad funciona de manera excelente en Xbox Series X y Series S, pero desafortunadamente, los juegos que tienen límites en sus cuadros por segundo siguen siendo todo un tema. The Elder Scrolls V: Skyrim es uno de estos, pero que también permite implementar mods hechos por fans, y uno en particular te permite correrlo a 60FPS.

Vía Twitter, el usuario Nik Bailey nos muestra el mod “Uncap FPS” y aquí lo puedes ver en acción tú mismo:

Skyrim fully modded on the Series X running at 60fps (frame rate uncapped using a mod). I didn’t expect I’d end up playing this again but here we are. pic.twitter.com/XfGush1kiQ

— Nik Bailey (@nikobe) November 23, 2020