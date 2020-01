Mobius Final Fantasy cerrará sus servidores este año

A pesar de que Square Enix es conocido como una compañía que se enfoca principalmente en las consolas, también han incursionado en el mundo móvil. Desde 2016, uno de sus títulos más importantes en este mercado ha sido Mobius Final Fantasy. Lamentablemente, los servidores de este título cerrarán sus puertas después de casi cuatro años en funcionamiento.

Este cierre no será simultáneo, en Japón los servidores se apagarán el próximo 31 de marzo, pero en occidente todavía podremos disfrutar del juego un poco. Será hasta el 30 de junio cuando ya no tendremos acceso a este título, justo al final de la historia de Warrior of Despair.

El juego seguirá recibiendo actualizaciones de los eventos hasta su cierre. Será el próximo 31 de marzo cuando los jugadores ya no puedan adquirir Magicite, la moneda de cambio virtual del juego. En caso de tener Magicite en tu cuenta, podrás usarla hasta que se cierren los servidores.

Square Enix se disculpa de las inconveniencias y espera que el público logre entender esta decisión.

En noticias relacionadas a Square Enix, Final Fantasy VII Remake y Marvel’s Avengers han sido retrasados.

Vía: Twinfinite