MLB The Show 21 vendió más en PlayStation que en Xbox

El día de hoy, 27 de mayo, The NPD Group, organización que se encarga de recolectar y compartir información relacionada con la industria de los videojuegos en Estados Unidos, reveló que MLB The Show 2021 se ha convertido en uno de los juegos más populares de lo que va del año.

De acuerdo con Mat Piscatella, miembro del NPD Group, MLB The Show 21 se posicionó como el juego más vendido durante el pasado mes de abril, y actualmente ocupa el tercer lugar de los títulos más populares del año en todo Estados Unidos.

Como sabrán, esta es la primera entrega en la serie en no ser exclusiva de PlayStation, y llegar a consolas de Xbox, así como Game Pass día uno. De esta forma, se reveló que MLB The Show 21 fue considerado el juego más vendido en PlayStation en abril, y el segundo en las plataformas de Xbox. Sin embargo, es importante mencionar que estos datos no recopilan la información digital, por lo que los números de Xbox seguramente son más altos.

A continuación puedes ver la lista de los juegos más vendidos de abril de 2021:

Ya aquí los más vendidos de lo que va del año.

Será interesante ver cuál fue el desempeño de MLB The Show 21 una vez que Sony y Microsoft compartan la información trimestral correspondiente.

Vía: Mat Piscatella