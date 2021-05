Primer gameplay de The Dark Pictures Anthology: House of Ashes en PS5

Supermassive Games está de regreso con una colección ideal para los fans del terror. La antología conocida como The Dark Pictures empezó su viaje el año pasado en PlayStation 4 y Xbox One, donde se estrenaron dos capítulos llamados Man of Medan y Little Hope. Ahora es turno de explorar House of Ashes, la más reciente historia de esta saga, en consolas de nueva generación.

House of Ashes no solo tendrá una mejora en el apartado gráfico, sino que gracias a la retroalimentación de sus jugadores, sus desarrolladores también han hecho algunos cambios en su gameplay.

En House of Ashes regresamos al año 2003 y estará ambientado en las montañas Zagros en Irak, donde una unidad militar deberá pelear por su supervivencia tras quedar atrapadas en las ruinas de un templo sumergido. Esto ocasionó que algo maligno haya despertado de entre las sombras, y los soldados deberán trabajar en equipo para salir con vida.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes está programado para estrenarse en algún punto de este año para consolas y PC.

Fuente: PlayStation