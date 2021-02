Minecraft Dungeons ya llegó a los 10 millones de jugadores

Mojang ha anunciado que Minecraft Dungeons ya alcanzó los 10 millones de jugadores totales desde su lanzamiento en mayo del año pasado. No solo eso, sino que el DLC de Flames of the Nether estará llegando el próximo 24 de febrero, junto a una nueva actualización gratuita.

The Dungeons community has hit ten million players and spent a whacking 6660 YEARS fighting minions of the Arch-Illager!

Since we can’t bake a cake big enough, we’re celebrating your support by adding a free pet and cape on Feb 24! Learn more now:

↣ https://t.co/8sbwIj7dfR ↢ pic.twitter.com/0uPFHGdusl

— Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) February 9, 2021