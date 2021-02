El remake de Trials of Mana ya superó el millón de unidades vendidas

Además de Final Fantasy VII, en 2020 Square Enix publicó el remake de Seiken Densetsu 3, la secuela del amado Secret of Mana. Esta nueva versión, conocida como Trials of Mana, no solo se encargó de mejorar el aspecto visual, sonoro y el gameplay, sino que fue la primera vez que muchas personas en occidente disfrutaron de esta entrega. Ahora, casi un año después, se ha revelado que este título ya superó el millón de unidades vendidas.

Por medio de la cuenta oficial del juego en Twitter, se reveló que Trials of Mana ya superó el millón de unidades vendidas en todo el mundo. Esta cantidad está conformada por las copias físicas y digitales, y para celebrar se compartió una nueva ilustración del título. De igual forma, recordemos que este remake está disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

Seiken Densetsu 3 llegó al SNES en 1995, pero no fue sino hasta el 2019 que occidente pudo disfrutar de este título por medio de la Collection of Mana. El año pasado estuvo disponible un remake de esta experiencia, conocido como Trials of Mana, el cual mejora la experiencia en general y agrega contenido completamente nuevo. Esperemos que esto logre impulsar el desarrollo de más juegos de la serie de Mana.

Vía: Seiken Densetsu