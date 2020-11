Microsoft seguirá lanzando juegos de Bethesda en PlayStation, pero…

El futuro sobre los juegos de Bethesda en PlayStation, o cualquier otra plataforma que no sea Xbox, sigue siendo una incertidumbre. Microsoft está siendo muy cuidadoso con sus palabras, y todo parece indicar que seguiremos viendo Fallout y The Elder Scrolls como franquicias multiplataformas, aunque evidentemente habrá ciertas desventajas para quienes no jueguen en Xbox.

Tim Stuart, director financiero en Microsoft, recientemente participó durante la conferencia de Jefferies Interactive Entertainment, revelando que la compañía quiere que Xbox sea el mejor lugar para disfrutar de los juegos de Bethesda:

“Hablando a largo plazo, no tenemos intenciones de simplemente retirar todo el contenido de Bethesda de PlayStation o Nintendo. Pero lo que sí queremos hacer con ese contenido, de nuevo, a largo plazo, es que la experiencia sea mucho mejor en nuestras plataformas. Queremos que el contenido de Bethesda sea lo mejor que se pueda en nuestras plataformas.”

¿Exactamente a qué se refiere con esto? Bueno, por ahora nadie sabe, pero es fácil asumir que tal vez se trate de mejor resolución, contenido exclusivo o incluso una mejor tasa de cuadros por segundo en plataformas Xbox. Solo el tiempo lo dirá.

Via: VGC