México, país clave para PlayStation 5

El anhelado anuncio se concretó y PlayStation 5 estará disponible el 12 de noviembre en diversos países como Estados Unidos, Canadá, México, Australia y Japón, por mencionar algunos. En otras naciones del mundo, incluyendo el territorio europeo, llegará una semana más tarde. Esta estrategia por parte de Sony, deja claro que la disputa por el mercado azteca es una de sus prioridades.

Durante los lanzamientos de las diversas plataformas de la familia PlayStation, los gamers mexicanos fuimos víctimas de una distribución oficial tardía para los sistemas de PS1, PS2 y PS3, generando que muchos fans realizaran la importación de los mismos por su propia cuenta. Con el paso del tiempo, la situación mejoró con PS4, pero todavía hubo que esperar un par de semanas después de su estreno en Norteamérica.

Para sorpresa de muchos, el gigante tecnológico japonés ha considerado a México como uno de sus nichos prioritarios y no habrá desfases en la ventana de lanzamiento. Aunado a esto, los precios oficiales de PlayStation 5 para el público tricolor son de $13,999 y $11,499 pesos mexicanos para las versiones estándar y digital, respectivamente.

El importe del modelo de alta gama será igual al de Xbox Series X, por lo que es de esperarse una alta competencia y serán otros factores como la lealtad a la marca, las exclusividades, los sistemas de suscripción o la retrocompatibilidad, los que influyan en la decisión de compra. Las versiones austeras de PS5 digital y Xbox Series S no tendrán una disputa directa en capacidades técnicas pero sí en una diferencia de $3,000 pesos.

En torno a los juegos, Sony ha dejado patente que seguirá reforzando sus lazos con desarrolladores externos para afianzar exclusividades temporales como es el caso del recién anunciado Final Fantasy XVI o de Call of Duty: Black Ops Cold War, cuya alpha multijugador podrá disfrutarse anticipadamente, este fin de semana en PS4.

Una mala noticia para el bolsillo de los consumidores es que los precios tendrán un aumento y como se tenía previsto, las grandes producciones oscilarán en $70 dólares americanos, siendo el caso del esperado remake de Demon’s Souls. Otros títulos exclusivos que estarán disponibles desde el día uno son: Destruction AllStars, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, y Sackboy: A Big Adventure; éstos dos últimos también tendrán versión en PlayStation 4.

Llama la atención la forma en la que Sony se ha adaptado a las tendencias del mercado, pues meses atrás había anunciado que las exclusivas de PS5 serían enfocadas únicamente a la nueva generación y finalmente decidió que algunos proyectos hagan su arribo a PS4, evidenciando que la base instalada de usuarios en la presente generación es altamente rentable.

Otra maniobra destacada, es la incorporación de PlayStation Plus Collection, donde se podrá disfrutar de varios éxitos de PlayStation 4 como un beneficio adicional de los suscriptores plus, siempre y cuando den el salto a PS5. Si bien desde la alta dirección sostienen que no se adoptará un modelo como Xbox Game Pass, argumentando una nula rentabilidad, no hay que descartar un cambio de rumbo a futuro.

Tomando en cuenta lo anterior, PlayStation se ha retractado en algunas de sus decisiones comerciales; en el caso del control inicial de PS3 –bautizado como SIXAXIS–, manifestó que la vibración no era necesaria y más tarde optó por lanzar el Dualshock 3, además de que ahora ha mostrado apertura para extender su catálogo de exclusivos a computadoras personales, cuando previamente estaba escéptico al respecto.

La segunda semana de noviembre será frenética y muchos miembros de la comunidad gamer darán el salto a la nueva generación. Para quienes no deseen hacerlo, vale la pena recordar que Nintendo Switch recibirá un robusto catálogo de juegos third party durante 2021, entre los que resaltan las exclusivas de Disgaea 6: Defiance of Destiny y Monster Hunter Rise.

***Adicional a mi participación semanal en Atomix, los invito a sintonizar todos los miércoles a las 21:00 horas, un nuevo episodio de JC Gaming en el Live de Instagram (@iamjosecelorio), para platicar sobre anécdotas de la comunidad gamer, noticias de la industria, y por supuesto, mostrar algunos juegos***