Keanu Reeves describe a Matrix 4 como “una historia de amor”

Después de permanecer más de una década en silencio, The Matrix está de vuelta con una cuarta parte. Esta nueva película contará con el regreso de Lana Wachowski como directora, junto a Carrie-Anne Moss y Keanu Reeves, quienes retomaran sus papeles como Trinity y Neo respectivamente. Hablando sobre el proyecto en el programa The One Show, Reeves se refirió a este futuro largometraje con una descripción bastante inusual.

Específicamente, Reeves dijo que la historia de Matrix 4 era inspiradora y una “historia de amor”:

“Tenemos una increíble escritora y directora, Lana Wachowski, y ella realmente ha escrito un hermoso, hermoso guión que básicamente es una historia de amor, es inspirador, es otra versión de este tipo de reflexión, y entretiene, tiene buena acción. Y todo será revelado.”

Reeves también aprovechó la oportunidad para poner fin a los rumores de que Matrix 4 iba a ser una precuela y que ésta involucraría los viajes en el tiempo. Aunque la cinta contará con los actores originales, lamentablemente Lawrence Fishburne, quien dio vida a Morfeo en la trilogía original, también aprovechó la oportunidad para poner fin a los rumores de queiba a ser una precuela y que ésta involucraría los viajes en el tiempo. Aunque la cinta contará con los actores originales, lamentablemente, quien dio vida aen la trilogía original, se ausentará del proyecto.

Via: ComicBook