Metacritic revela a sus peores videojuegos del 2023

Durante las últimas semanas del año es costumbre que varios sitios de videojuegos den a conocer los mejores títulos de los 12 meses transcurridos, y ahora se sabe que entre los más apreciados están The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Baldurs Gate 3, Maverl’s Spider-Man 2 y muchos más que han sorprendido. Sin embargo, también se lanzaron juegos más desafortunados, con calificaciones bastante bajas que no son exageración por parte de quienes lo jugaron en su día de salida.

Obviamente el que más ha resaltado dentro de la lista de los 10 peores tenemos como el líder a Gollum, el cual se esperaba para ser una adaptación bastante fiel de las obras de El Señor de los Anillos, pero que al final no cumplió en historia y tampoco con la cuestión más importante, la jugabilidad. Después de esto tenemos juegos independientes poco más desconocidos que han pasado sin pena ni gloria, y mucho se sabe que cuando los indie son buenos se hacen sonar para alcanzar popularidad que llega de boca en boca.

Aquí la lista de juegos:

1.- The Lord of the Rings: Gollum – 34

2.- Flashback 2 – 35

3.- Greyhill Incident – 38

4.- Quantum Error – 40

5.- Testament: The Order of High-Human – 41

6.- Crime Boss: Rockay City – 43

7.- Hellboy: Web of Wyrd – 47

8.- Gangs of Sherwood – 48

9.- Loop8: Summer of Gods – 49

10.- Gargoyles Remastered – 49

Por otro lado, sorprende que en los juegos se encuentre Hellboy: Web of Wyrd, título que se esperaba como un juego de acción o hack and slash 3D, mismo que al final logró pecar de repetitivo y rendir muy mal en plataformas, sobre todo en la adaptación para Nintendo Switch. El título que remasterizaba la serie de Disney de Gárgolas tampoco lo logró en cuanto a excelencia, pues muchos usuarios retro prefirieron las versiones originales que llegaron en su día a SEGA Genesis.

Vía: VGC

Nota del editor: Ninguno realmente sorprende de estar en este lugar, ojalá hubieran metido a The Day Before igual, ya que ese juego fue de las mayores decepciones de la industria. Al final Gollum se mantuvo como el rey de reyes, y no creo que los desarrolladores se sientan orgullosos por el premio.