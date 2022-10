Meta se desploma en bolsa en su apuesta por el metaverso

Hace ya unos meses atrás se tuvo presente el cambio de marca para Facebook, mismo que tomaría por nombre Meta, englobando diferentes redes sociales y apostando por la incursión al Metaverso. Sin embargo, la compañía de Mark Zuckerberg no ha recibido mucha retribución en comparación a sus gastos y eso es algo que ya se llegó a notar.

Como se puede apreciar en la tabla que pondremos a continuación, Meta se ha desplomado en bolsa en torno a un 25%. Esto pasó después de haber publicado los resultados financieros durante el día de ayer. Los beneficios bajaron un 52% respecto a lo visto en el mismo periodo del año pasado. Aún así el presidente de la compañía se ha mantenido positivo.

No está de más comentar, que la división de realidad virtual, Reality Labs, ha visto reducidos sus ingresos un 48,9%. Lo peor, es que la pérdida de este año es aún mayor de la que se tuvo en el 2021. Eso significa, que no a todos les ha convencido el aditamento que tanto se está promocionando, además de no tener contenido tan llamativo.

Sin embargo, las cosas podrían pintar aún mejor con la próxima llegada del Quest Pro, dispositivo que promete será la innovación en cuanto a inmersión, superando a los aparatos de la línea Oculus. Además, se nota el interés de compañías grandes para invertir en juegos, por lo que al final del día, el 2023 podría pintar buenos reingresos monetarios.

Vía: Informe Meta