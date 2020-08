¡Matt Reeves comparte el primer vistazo oficial al logo de The Batman!

Ayer compartimos la nota de que se había revelado el logotipo de la próxima película de Batman, pues DC había registrado la patente para su explotación comercial. El día de hoy, el director del filme, Matt Reeves compartió a través de su cuenta de Twitter el primer look oficial de dicho logo, al igual que una pieza de arte que realizó Jim Lee sobre la película.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor

— Matt Reeves (@mattreevesLA) August 20, 2020