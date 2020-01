Más juegos llegarán a Xbox Game Pass a partir de mañana

Microsoft no se detiene y desea que Xbox Game Pass sea uno de los servicios más importantes para los usuarios de Xbox y PC. De esta forma, han anunciado que a partir de mañana veremos un par de nuevos títulos que sin duda le ofrecerán a los jugadores cientos de horas de entretenimiento.

A partir de mañana, jueves 23 de enero, los usuarios de PC y Xbox One podrán disfrutar de A Plague Tale: Innocence. De igual forma, veremos Indivisible en Xbox One el mismo día. Por otra parte, el 30 de enero se agregaran Sea Salt a PC y consolas. Ese mismo día estará disponible Fishing Sim World: Pro Tour en Xbox One.

Estos son sólo algunos de los juegos que veremos en los próximos días, recuerden que títulos como GRIS también están en camino a Game Pass. De igual forma, experiencias como Children of Morta, TEKKEN 7 y GTA V ya están disponibles.

The games have entered the "Coming Soon" phase. it's only a matter of time before they reach their final form, "Available Today"

details: https://t.co/6AdR0YlwH9 pic.twitter.com/jsK6Qzzxiv

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 22, 2020