Marvel’s Guardians of the Galaxy en Switch es la versión de la nube

Nintendo nos sorprendió en el Direct de hoy al anunciar que Marvel’s Guardians of the Galaxy también estaría llegando al Switch. Sin embargo, minutos después de que terminara su conferencia, Square Enix aclaró que será la versión de la nube y no tienen planeado lanzarlo en formato físico.

Esta no sería la primera vez que sucede esto. Recordemos que Control: Ultimate Edition y Hitman 3 también llegaron al Switch de esta forma. Evidentemente, esto significa que requieres de una conexión estable a internet en todo momento, además de todos los otros problemas que surgen al jugar vía streaming.

Marvel’s Guardians of the Galaxy estará disponible el 26 de octubre para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC y Switch.

Fuente: Square Enix