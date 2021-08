Faltan solamente un par de meses para el lanzamiento de Marvel’s Guardians of the Galaxy, el más reciente proyecto de Square Enix y Eidos-Montréal. Para prepararnos para su estreno, sus desarrolladores han compartido los primeros detalles sobre su épico soundtrack, el cual combinará obras maestras del pop y el rock de los 80.

El juego incluye tres estilos musicales distintos dentro del soundtrack: una composición orquestal épica, un compilado de temas licenciados de los años 80 y un álbum de rock original creado en exclusivo para Guardians of the Galaxy. Steve Szczepkowski, director jefe de sonido de Eidos-Montréal, lo describió de la siguiente manera:

“La música es fundamental en la franquicia de los Guardianes y queríamos que resaltara durante la experiencia del juego. La banda sonora forma parte del juego y le damos un uso mucho más profundo de lo que se espera. Ya sea dar vida al combate durante una reunión o dar vida al grupo favorito de Star-Lord, entrelazamos todos los elementos para dar más sabor a la historia de este grupo de inadaptados.”

El soundtrack orquestal como tal está compuesto por Richard Jacques, nominado a un premio BAFTA, y le dará una calidad épica y cinemática al nuevo juego de los Guardianes. De hecho, este soundtrack fue grabado en la famosa Abbey Road Studios de Londres, y como te decía antes, incluye más de seis horas de música original.

Al momento de elegir qué canciones licenciadas utilizar, Szczepkowski reveló que el factor de diversión fue el más importante para complementar la visión de los Guardianes de Eidos-Montréal. Entre estos temas encontrarás canciones de bandas como Iron Maiden, KISS, New Kids On The Block, Rick Astley, Hot Chocolate y muchas sorpresas más que sus desarrolladores todavía no quieren revelar.

Durante el combate podrás hacer uso del walkman de Star-Lord para reproducir algunas canciones elegidas específicamente para inspirar al equipo y alentarlos en estos enfrentamientos. Por último, Szczepkowski formó un nuevo grupo de rock original para el universo de Marvel’s Guardians of the Galaxy, esto después de que se enterara que el grupo favorito de Peter Quill llevaba como nombre Star-Lord y que eventualmente termina adoptando para su propia identidad.

Marvel’s Guardians of the Galaxy llegará a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch (versión de la nube) el próximo 26 de octubre.

Fuente: Square Enix