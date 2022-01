Mario + Rabbids: Sparks of Hope podría retrasarse hasta 2023

El año pasado, unas cuantas horas de la presentación de Nintendo en E3 se filtró Mario + Rabbids: Sparks of Hope. El título será una secuela de Mario + Rabbids: Kingdom Battle y ya pudimos ver qué tal luce en acción gracias a un tráiler con gameplay. Todavía no sabemos cuándo es que este juego llegará a nuestras manos, pero aparentemente podría retrasarse hasta 2023.

De acuerdo con Nate the Hate, un confiable insider de Nintendo, Sparks of Hope está en riesgo de retrasarse hasta el año que viene. Este filtrador no descarta la posibilidad de que el juego pueda estrenarse durante la segunda mitad de este año, pero ha escuchado varias cosas preocupantes sobre su desarrollo así que cree que es más probable que su lanzamiento sea hasta 2023.

Tristemente hasta aquí llegan los detalles, por lo que no sabemos exactamente qué tipo de dificultades podría estar teniendo su desarrollo. Debido a la pandemia, es posible que sus desarrolladores hayan tenido que trabajar desde su casa, algo que obviamente va a retrasar el proceso de su creación. Al momento de redacción, ni Ubisoft ni Nintendo se han pronunciado al respecto.

Nota del editor: No me sorprendería en lo absoluto que este juego se retrasara hasta el año que viene. Desde su anuncio el año pasado no hemos tenido ni un solo detalle sobre Sparks of Hope, así que es fácil decir que su lanzamiento todavía podría estar muy lejos. Al final del día, esto sigue siendo un rumor y tendremos que esperar por alguna confirmación oficial.

