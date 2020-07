Mañana tendremos un mayor vistazo al DualSense, el control del PS5

Uno de los primeros vistazos que tuvimos a la siguiente consola de Sony, fue su control. Dejando de lado el nombre de DualShock en el pasado, el DualSense promete ser un control con retroalimentación háptica, triggers adaptativos y varios elementos más que aumentarán la inmersión del jugador. Ahora, el día de mañana tendremos más información sobre este control.

Como parte del Summer Game Fest, Geoff Keighley tendrá un hands-on del DualSense el día de mañana a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México). Por el momento se desconoce si se ofrecerá algún tipo de información nueva, aunque es probable que este no sea el caso, y solo se lleguen a explicar de mejor forma algunas de las características del control.

This is the #PlayStation5 DualSense Controller. Tomorrow at Noon ET / 9 am PT, it's time to go hands on. Can't wait to tell you about my experience. https://t.co/Hp7WuLrjXk #SummerGameFest pic.twitter.com/hvxTouNrc1

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 16, 2020