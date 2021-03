LRG anuncia una edición de colección de DOOM, DOOM II y DOOM 3 para Switch y PS4

Aunque Bethesda ya forma parte de Microsoft, esta compañía aún tiene un par de negocios con otras empresas. El día de hoy, Limited Run Games, las personas favoritas de todos los que desean tener ediciones de colección sumamente raras, anunciaron que DOOM, DOOM II y DOOM 3 tendrán versiones físicas para Nintendo Switch y PS4.

Sin embargo, estos no se podrán conseguir por separado, sino que vendrán incluidos en el paquete de Doom: The Classics Collection. Además de la versión física sencilla de $29.99 dólares, tendremos a nuestra disponibilidad una edición especial y otra de colección, cada una agregando diferentes ítems que serán de agrado para los fans de la serie.

La edición especial tiene un precio de $79.99 dólares e incluye:

-Manual a todo color

-Hoja de cubierta reversible

-Réplica de tarjeta de acceso de metal rojo

-SteelBook oficial del tamaño de Nintendo Switch y/o PS4

-Disco USB DOOM Shareware de 8 GB (la unidad USB estará vacía)

-Llavero PVC casco marino

-Juego de tres impresiones artísticas de 9 “x 6”

-Reimpresión del cómic DOOM original de 1996 de 16 páginas vendido originalmente en la caja de id Anthology

Por otro lado, la edición de colección incluye todo lo que podemos encontrar en la versión especial, más una caja de sombras DOOM con luces y sonido dentro de una caja CE premium con ventana. Por el momento, Limited Run Games no ha liberado el precio de esta edición.

DOOM fans, you're going to want our premium Collector's Edition of DOOM: The Classics Collection! It features everything from the Classic Edition, plus a DOOM shadowbox with lights and sound inside a premium, windowed CE box. pic.twitter.com/BKsBWTWfrE

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) March 29, 2021