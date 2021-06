Los universos de Scooby Doo y Coraje, el perro cobarde se unirán en esta nueva película

Por primera vez en la historia de estas dos franquicias, Scooby Doo y Coraje, el perro cobarde participarán juntos en una nueva película animada titulada Straight out of nowhere: Scooby Doo! meets Courage the Cowardly Dog. Esta nueva aventura reunirá a ambos personajes para tratar de resolver un misterio que involucra a insectos gigantes.

La sinopsis oficial de la película dice lo siguiente:

“El par de colegas caninos encuentran un extraño objeto en medio de Ningún lugar, el pueblo natal de Coraje y sus dueños. Lo que los pone a seguir el rastro de una monstruosa cigarra gigante y sus guerreros alados.”

La película estará disponible el próximo 14 de septiembre tanto en formato DVD como en digital.

Fuente: Warner Bros.