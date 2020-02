Los Simpsons estrenarán un corto animado antes de Onward

Lanzar cortos animados en los cines ha sido una tradición para todas las películas de Pixar Animation Studios, y este proceso continuará con Onward, pero esta vez será algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Al igual que Disney hizo con Coco and Olaf’s Frozen Adventure, Onward hará equipo con otra popular franquicia animada, mejor conocida como Los Simpsons.

Disney compartió la noticia con una publicación en la cuenta oficial de Instagram de Los Simpsons. Este nuevo corto se llamará Playdate with Destiny, y todo parece indicar que se enfocará en una joven Maggie Simpson. Lo podremos disfrutar antes de ver Onward cuando se estrene el 6 de marzo.

“Maggie Simpsons está boquiabierta. Playdate with Destiny, un nuevo corto animado de Los Simpsons antes de Onward por parte de Disney y Pixar. ¡Exclusivamente

Fuente: Los Simpsons