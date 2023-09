Los revendedores llegan al museo de Van Gogh por Pokémon

En el mundo de Pokémon hay una constante, y es el que siempre que se lanzan productos populares, de alguna manera misteriosa se acaban los inventarios para minutos después tener su aparición en páginas como E-bay a precios que van más allá del doble. Y ahora, la reciente colaboración con el museo de Van Gogh está teniendo auge, eso se resume a que tal vez para este momento no haya souvenirs en el lugar.

Mediante las redes sociales, se ha compartido un video en el que se puede ver a una montaña de gente tratando de comprar objetos especiales de esta colaboración en dicho lugar, acabando prácticamente con todo lo disponible como la tarjeta especial del TCG, litografías de los Pokémon que están en exposición, el Pikachu de peluche edición especial y poco más.

Aquí lo puedes ver:

This makes me so sad and is why we can’t have nice things

I saw so many wanting to go over in the first few days just to get any card and merch to resell. This is not an acceptable practice. If you do that, shame on you. https://t.co/vVHLHhVyZ1

— Joe Merrick (@JoeMerrick) September 28, 2023