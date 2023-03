Los mejores juegos de casinos inspirados en videojuegos

Actualmente, los videojuegos tradicionales y el Gaming han establecido un fuerte vínculo en el que ambas industrias se han beneficiado, no solo en cuanto a madurez, sino también en el aspecto monetario. Esta vinculación también ha mejorado la experiencia en los jugadores de ambos mundos, pues cada vez es más común ver videojuegos tradicionales con elementos del casino en linea (girar la rueda, desafíos de cartas, etc.) y juegos de azar con características propias de videojuegos como: historias, acción, jefes, niveles, etc.

Esta adaptación por parte de la industria del iGaming no solo busca atraer nuevas audiencias, sino que además, facilita la entrada a las mismas. Recordemos que a diferencia de los jugadores veteranos de los casinos, los nuevos jugadores vienen del mundo de los videojuegos y posiblemente les pudiera resultar aburrido lo lineal y monótono que resultan ser los juegos clásicos de azar. Veamos a continuación algunos juegos populares de casinos online inspirados en los videojuegos.

Tomb Raider

Uno de los títulos que muy difícilmente pasa desapercibido en los casinos digitales es el de la popular franquicia Tomb Raider. Si bien es muy probable que haya varias versiones, el más conocido es la tragamonedas de Tomb Raider de 5 carretes y 3 líneas con 15 líneas de pago.

Este juego se caracteriza principalmente ofrecer numerosas bonificaciones, multiplicadores y un RTP que suele pasar del 95 %. Otro aspecto destacable es que si un jugador saca una línea de símbolos de Lara Croft, obtendrá giros gratuitos.

Space invaders

Uno de los juegos icónicos de los 80’ por lo que suele recomendarse a los jugadores más nostálgicos. Su mecánica de juego se basa en habilidades y cada vez que un jugador consigue una bonificación, accederá a una versión casi idéntica del juego original. El objetivo de este título es matar alienígenas y no dejarse atrapar.

Un hecho a destacar de este juego de casino es que no se trata de un slot tradicional, pues claramente emplea características del juego original, lo cual, por cierto, resulta ser muy raro en este tipo de juegos.

Resident Evil

La popular franquicia de Capcom también dispone de una versión tragamonedas disponible en muchos casinos en línea. El juego de azar conserva mucho del espíritu original del juego en sí. Este juego está representado en símbolos personajes del juego y al lograr combinarlos se obtendrá desde bonificaciones hasta biografías de los personajes donde habrá la posibilidad de conocer la historia de Leon, Helena y Simons. Esta tragamonedas se caracteriza por tener cinco carretes y 25 líneas de pago. Su RTP suele ser de 95 – 96 % y posee una volatilidad media.

Zuma

El hecho de que proporcione una experiencia de juego basada en la combinación de rompecabezas y disparos, lo hace uno de los más atractivos que hay en la actualidad, a pesar de que no es muy reconocido. El juego consiste en que el jugador tiene que ir disparando bolas de variados colores sobre una línea que tiene más bolas.

Esta tragamonedas utiliza varios aspectos del juego original y el desarrollo del juego se realiza en la parte central de la pantalla. Zuma se caracteriza por sus cinco ruedas, 20 líneas de pago y algunas funciones adicionales.