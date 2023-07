Los juegos de Pokémon más populares en Switch

Pokémon se ha convertido indudablemente en una de las franquicias más exitosas y emblemáticas para Nintendo. Desde su debut en la Game Boy original en 1996, la serie de videojuegos ha cautivado a millones de jugadores en todo el mundo con su fascinante mundo de criaturas únicas y batallas épicas. Con el lanzamiento del Nintendo Switch en 2017, Pokémon encontró un nuevo hogar y ha seguido floreciendo en la plataforma.

Desde entonces, se han lanzado cerca de veinte juegos de Pokémon para el Nintendo Switch, abarcando una variedad de géneros y estilos de juego. Desde los juegos principales de la serie, como Pokémon Sword y Pokémon Shield, que presentaron la octava generación de Pokémon en la región de Galar, pasando por Violet & Scarlet, hasta remakes y spin-offs como Pokémon Let’s Go, Pikachu! y Pokémon Let’s Go, Eevee!, que ofrecieron una experiencia nostálgica basada en los clásicos juegos de Pokémon en la región de Kanto.

Esta amplia variedad de títulos nos lleva a preguntarnos cuáles son los más populares entre los jugadores de Nintendo Switch. Aunque es difícil determinar con precisión cuáles son los juegos más populares, ciertos títulos han destacado y generado un gran entusiasmo entre los fanáticos. Hoy los enlistamos.

Pokémon Sword & Shield– uno de los más esperados en su momento.

Pokémon: Let’s Go Eevee & Pikachu – Marcó un momento que cambió los juegos de la franquicia.

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – también se encuentra entre los favoritos.

Pokémon Sleep – Se espera total innovación con este título.

New Pokémon Snap – No podemos dejar de lado el mejor juego de fotografía.

Pokémon Café ReMix – Cuando Pokémon entró hasta la cocina en tu vida.

Pokémon Unite – Uno de los intentos más grandes por unir aún más a la comunidad.

Detective Pikachu Returns – Este spin-off tiene hasta su película, ¿¡qué más podemos decir!?

Vía: Nintenderos

Nota del editor: Mi primer Pokémon fue Y y me gustó bastante. Pero me queda la duda de por qué existen tantas personas que aman unos de los más viejitos de la era de Game Boy, y no descansaré hasta descubrirlo.