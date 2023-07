Arreglan el matchmaking en juegos viejos de Call of Duty

Parece que se ha solucionado el emparejamiento para los juegos más antiguos de Call of Duty, incluyendo Call of Duty 4: Modern Warfare, Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3, en Xbox 360. Anteriormente, los jugadores de Xbox 360 no podían cargar partidas, a pesar de que existían comunidades activas en cada juego.

Esto se hizo evidente a través de un tweet de Zekco Trickshots, quien compartió un video mostrando que el emparejamiento para los juegos antiguos de Call of Duty ahora funciona correctamente. En el video, se puede ver a Zekco cargando partidas en los tres juegos de la trilogía original de Modern Warfare sin problemas. Antes de hoy, los jugadores que intentaban cargar partidas en los juegos antiguos de Call of Duty en Xbox 360 nunca podían unirse a un juego debido a la aparente falta de jugadores. Sin embargo, solo se necesitan alrededor de ocho jugadores para cargar ciertos tipos de partidas, por lo que claramente había algo mal con el emparejamiento antes de esta sorpresiva solución.

Activision aún no ha comentado sobre por qué el emparejamiento se ha solucionado repentinamente en los juegos antiguos de Call of Duty.

THEY FIXED MATCHMAKING ON XBOX 360 CALL OF DUTYS!!! pic.twitter.com/1BjvuGRH8i — Zekco Trickshots (@ZekcoFS) July 12, 2023

Por ahora, parece que los jugadores finalmente pueden unirse a partidas en los juegos antiguos de Call of Duty en Xbox 360 después de un tiempo. Esto ocurre después de la reciente victoria judicial de Microsoft en la FTC sobre la adquisición de Activision. Si se concreta el trato, es posible que veamos juegos de Call of Duty en Xbox Game Pass en algún momento en el futuro.

Vía: Gamespot

Nota del editor: Ni idea de este problema, lo siento chicos, no soy fan de Call of Duty y soy pésimo en Warzone pero me da gusto que finalmente tengan una solución a este problema.