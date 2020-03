Los Guardianes de la Galaxia aparecerán en Thor 4

La última vez que vimos a los Guardianes de la Galaxia, se estaban preparando para buscar a la Gamora de 2014 junto con Thor, y al parecer parte de la historia de Love and Thunder retomará los sucesos de Avengers: Endgame, puesto que se ha confirmado la presencia de estos protectores espaciales en este futuro largometraje.

Originalmente, el plan era que Guardians of the Galaxy Vol. 3 se lanzará en los cines antes de Thor: Love and Thunder, lo cual generó muchas expectativas sobre la aparición del Dios del Trueno. Debido a que la producción de GOTG 3 fue retrasada, ya que su director James Gunn se encuentra filmando The Suicide Squad para DC, Thor 4 será la que incorpore a los Guardianes, así lo reveló Vin Diesel, voz de Groot.

“Estoy esperando y emocionado por que mi amigo James Gunn la rompa con esta película. Aceptó hacer The Suicide Squad así que ahora está ocupado con ella. El director de Thor me comentó que también incorporará a los Guardianes de la Galaxia. Será muy interesante, nadie lo sabe, quizá no debí decir nada.”

