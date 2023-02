Después de meses de anticipación, el día de ayer por fin se reveló un nuevo gameplay de Suicide Squad: Kill the Justice League, el cual nos dio un gran vistazo a las mecánicas de juego y, para la desgracia de muchos, se confirmaron sus elementos de juego como servicio. Como ya se esperaba, el público no reaccionó positivamente a esta revelación.

Por medio de redes sociales, los fans expresaron sus preocupaciones, e inmediatamente compararon a Suicide Squad: Kill the Justice League con Marvel’s Avengers, juego que tuvo una recepción mixta. Esto fue lo que se comentó:

“Compré Marvel’s Avengers y después de la campaña nunca más lancé el juego. Compré Gotham Knights y jugué solo unas 3 horas. Ver el juego de Suicide Squad y pensar que probablemente debería aprender mi lección y no comprar más ese tipo de juego”.

“2020: del desarrollador de la trilogía para un solo jugador, Tomb Raider, llega Avengers, un juego de acción de superhéroes de servicio en vivo para cuatro jugadores. Yo: bien 2023: del desarrollador de la trilogía para un solo jugador Batman Arkham llega Suicide Squad, un juego de acción de superhéroes de servicio en vivo para cuatro jugadores”.

“Todavía estoy enojado por ese juego de Suicide Squad. Podrían haber creado un divertido juego cooperativo con la mecánica de Arkham, pero en su lugar decidieron convertirlo en una copia de Avengers con la mecánica de vuelo/flotación de Anthem”.

“Acabo de ver el tráiler de descripción general del juego del estado actual de Suicide Squad Kills the Justice League y me está dando recuerdos retrospectivos de Marvels Avengers”.

“No estoy tratando de defender a los Vengadores de Marvel ni nada, pero creo que es divertido que todos y sus mamás gritaran que Suicide Squad sería lo que ‘Avengers debería haber sido’ y ahora mira Lmaooo”.

“Realmente lo siento por los fanáticos de los juegos de escuadrones suicidas, pero DC se merecía a sus propios vengadores para mantener el equilibrio”.

Suicide Squad: Kill the Justice League es un que, si bien permite que lo acabes por completo tú solo, tiene un gran enfoque en el multiplayer, tendrá una pase de batalla estético, necesita de una conexión en todo momento para funcionar, y recibirá soporte después de su lanzamiento. Si bien parece que no será un juego como servicio tan grande como Destiny o Marvel’s Avengers, sí tiene elementos que a los fans no les gusta.

Suicide Squad: Kill the Justice League llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 26 de mayo de 2023. En temas relacionados, puedes ver el nuevo gameplay del juego aquí.

Nota del Editor:

Al final del día, Suicide Squad: Kill the Justice League parece que seguirá ofreciendo una campaña completa y, hasta donde sabemos, no tiene raids o algún tipo de contenido end game que se apague más a los juegos más servicio.

