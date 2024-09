Durante el más reciente tráiler de Joker: Folie à Deux, los fans tuvieron la oportunidad de ver la primera aparición de Harvey Dent en este universo de DC. Si bien esto pudo pasar desapercibido por muchos, otros más notaron que el actor elegido para este papel es muy joven, algo que no fue del agrado de gran parte del público.

En Joker: Folie à Deux, Dent es interpretado por Harry Lawtey, de 27 años de edad. De esta forma, muchos han señalado que el actor es muy joven para interpretar a un defensor de la justicia que eventualmente se convierte en Dos Caras, uno de los villanos más formidables de Batman.

THATS supposed to be Harvey Dent?????? pic.twitter.com/928ZlrnM9W

— ً (@tylerduran21) September 3, 2024