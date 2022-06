Lollipop Chainsaw podría estar de regreso pronto

La era de PS3 y Xbox 360 tuvo todo tipo de juegos, algunos clásicos como los que trajeron Bungie y Naughty Dog, y otros un tanto excéntricos, entre los ejemplos más claros están los de Grasshopper Manufacture. Y uno de sus proyectos que vieron la luz en dicha generación fue Lollipop Chainsaw, hack and slash que poco a poco se convirtió en clásico de culto.

Hace poco el CEO de una compañía conocida como Dragami Games hizo una mención al videojuego, haciendo alusión a que la chica porrista con motosierra podría volver en algún momento. Incluso mencionó que el retorno implica idiomas como el inglés y japonés, aunque no se dijo nada más allá en cuanto a versiones y fechas de salida al mercado.

Lollipop Chainsaw はドラガミゲームスで復活させます。楽しみに待っていてください…!!!

Lollipop Chainsaw is back by Dragami Games. Please look forward to it.#ロリポップチェーンソー

#DragamiGames pic.twitter.com/RlcLrxMkKK

— 安田善巳 (@yasudaD5) June 14, 2022