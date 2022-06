Arte muestra a Bakugo y Deku de My Hero Academia con aspecto joven

El autor de My Hero Academia hace no mucho confirmó que el fin del manga podría estar muy cerca, esto ha llevado a los fans a ponerse nostálgicos con la serie con bastantes años en producción. El sentimiento de cariño ha llegado tan lejos, que algunos han elaborado fanarts fabulosos que incluye a los personajes más queridos en situaciones no antes vistas.

Sin embargo, cuando el arte proviene de los mismos creadores puede resultar aún más interesante, y es que el asistente de Kohei Horikoshi, Yoshinori, decidió dar una nueva perspectiva a los fanáticos. Compartiendo mediante su cuenta de twitter un boceto que incluye a Bakugo y Deku con aspecto infantil, y lo que más llama la atención es el uso prematuro de sus trajes de héroes.

Aquí lo puedes ver:

La siguiente temporada del anime de My Hero Academia promete bastante, puesto que se va a adaptar uno de los arcos más importantes a la fecha, el enfrentamiento a manera de guerra entre los héroes y villanos de la obra. Ahí seremos testigos de personajes que caen en batalla, el descubrimiento de nuevos poderes y la salvación del mundo por parte de los novatos.

Vía: ComicBook