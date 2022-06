Se confirma la fecha de estreno para la película de Gran Turismo

Desde hace un tiempo se ha visto el interés que PlayStation tiene por contar con versiones cinematográficas de sus juegos, eso se reflejó en estrenos como la reciente película de Uncharted. Y ahora la compañía se está preparando para su siguiente paso en el negocio, ya que la cinta basada en la franquicia de Gran Turismo ya tiene fecha de estreno.

Está cinta está siendo dirigida por Neill Blomkamp, quién anteriormente se encargó de trabajar en proyectos destacados como District 9, por lo que se confía en una adaptación decente del juego a la pantalla. Se confirma que llegará a las salas de cine el 11 de agosto del 2023, fecha que podría cambiar en caso de que se presenten problemas de producción.

La historia presenta a un jugador adolescente de Gran Turismo que se convierte en un verdadero piloto de carreras profesional después de ganar una serie de competencias. Podría estar basado en la historia de Jann Mardenborough, un piloto británico que comenzó a competir en eventos como el campeonato de F3 después de ganar el reality show de GT Academy a la edad de 19 años.

Vale la pena señalar, que a inicios de mayo ya se había anunciado que grandes nombres de PlayStation estarían teniendo adaptaciones al cine a la TV, entre ellos Horizon Zero Dawn y God of War con su juego de 2018. No se había mencionado mucho al respecto, pero ahora se sabe que la primera saga que verá un estreno próximo es Gran Turismo.

Vía: IGN