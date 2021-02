¡Lo lograron! Los jugadores terminaron Pokémon Red por medio de un perfil en Twitter

Los jugadores de Pokémon siempre encuentran las formas más raras de terminar estos juegos. Hace un par de años Twitch Plays Pokémon se convirtió en un fenómeno mundial. Sin embargo, esto se queda atrás comparado con Twitter Plays Pokémon, en donde miles de personas disfrutaron del original Pokémon Red por medio de una foto de perfil. Después de más de un mes y muchas complicaciones, esta aventura llegó a su final con la derrota de la Elite Four.

De acuerdo con Constantin Liétard, programador que comenzó este fenómeno, después de 40 días, la comunidad de Twitter logró vencer a la Elite Four, así como al rival principal. De igual forma, se estima que más de 90 mil tweets fueron necesarios para lograr esta victoria.

It took 40 days and more than 90K comments but we finally became the very bests!

Thank you. pic.twitter.com/0M2XtfJCTe

