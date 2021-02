Llegan las ofertas en juegos indie a la PlayStation Store

Llegará un punto donde nos sorprendamos cada vez que no haya un nuevo lote de ofertas en PlayStation Store cada semana. En esta ocasión, los fans de PlayStation podrán encontrar juegos indie en la tienda digital a muy buen precio, y si te gustan los descuentos, te alegrará saber que puedes adquirir 15 títulos por poco más de $100 pesos.

La lista completa es bastante larga, así que aquí recopilaremos los mejores descuentos que encontramos:

– Planet Coaster: Console Edition – $34.99 USD

– Bridge Constructor: The Walking Dead – $5.99 USD

– Tesla Force – $11.89 USD

– Return of the Obra Dinn – $14.99 USD

– Ashen – $15.99 USD

– Carto – $15.99 USD

– Children of Morta – $8.79 USD

– Creature in the well – $7.49 USD

– Creaks – $11.99 USD

– The Talos Principle: Deluxe Edition – $4.99 USD

– Shadow Tactics: Blades of the Shogun – $4.99 USD

– Outlast 2 – $5.99 USD

De igual forma, y como te lo mencionaba al principio de la nota, existen tres diferentes Indie Collections que incluyen diferentes juegos. Si compras las tres, te costarán $5.50 USD, que se traducen a poco más de $100 pesos y estos son los juegos que obtendrás:

– Stealth Inc 2

– Thomas Was Alone

– The Swapper

– The Swindle

– Nova-111

– Pumped BMX+

– Action Henk

– Skitbold! A Dodgeball Adventure

– 10 Second Ninja X

– Dear Esther: Landmark Edition

– Hue

– The Flame in the Flood: Complete Edition

– Human: Fall Flat

– Manuel Samuel

– The Little Acre

Tienes hasta el 11 de marzo para disfrutar de todos estos descuentos.

Fuente: PlayStation Store