Linda Hamilton ya no quiere regresar a Terminator

A pesar de haber regresado para la película de Terminator mejor calificada en casi tres décadas, la estrella de Dark Fate, Linda Hamilton, no volverá a interpretar a Sarah Connor. Después del pésimo desempeño que tuvo esta cinta en taquilla, Hamilton no se siente feliz de regresar al personaje y no está de acuerdo en que una nueva trilogía esté en camino.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Hamilton dijo que no tiene ningún problema si no regresa al papel, pero está dispuesta a regresar si algo realmente increíble llega a surgir:

“Estaría muy feliz de ya no regresar. Así que no, no espero volver a Terminator porque me encantaría que ya terminara. Pero, si hubiera algo nuevo que realmente me agrade, soy una persona lógica, y siempre consideró los cambios viables.”

El entrevistador también sacó a la luz el terrible desempeño que tuvo Terminator: Dark Fate en taquilla. Aunque $250 millones de dólares es bastante prometedor para casi cualquier película, Terminator 6 tuvo un presupuesto de $185 millones y eso sin contar los gastos en marketing y publicidad:

“La audiencia de hoy en día es tan impredecible. No puedo decirte cuántas veces he escuchado, ‘Bueno, la gente ya no va al cine’. Eso no es un análisis de Hollywood; eso es lo que sale de la boca de todos. Definitivamente no debería ser una empresa financiera de tan alto riesgo.”

