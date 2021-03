Life is Strange: Remastered Collection promete muchas mejoras gráficas y estará disponible este 2021

Otra sorpresa más que nos tenían preparado en el Square Enix Presents es la existencia de Life is Strange: Remastered Collection. Tal y como su nombre lo indica, esta colección incluye Life is Strange y Life is Strange: Before the Storm, ambos juegos mejorados para las nuevas consolas.

Dicha colección vendrá incluida en la Ultimate Edition de Life is Strange: True Colors, aunque Square Enix dijo que también la podrás adquirir por separado posteriormente. Sus desarrolladores explicaron que estas nuevas versiones incluirán mejoras en las animaciones, la calidad de los personajes, y en el apartado gráfico en general. Al menos por ahora, no hay planes de remasterizar también Life is Strange 2.

En cuanto a precio y fecha de lanzamiento, no se dieron detalles al respecto, pero como te lo decía anteriormente, Life is Strange: Remastered Collection forma parte de la Ultimate Edition de True Colors, la siguiente gran entrega en la franquicia, que estará disponible el próximo 10 de septiembre para consolas y PC.

