Laura Bailey, la actriz de Abby en TLOU II, también participó en el primer juego

Aunque muchos llegaron a conocer a Laura Bailey por su actuación en The Last of Us Part II, en donde le da vida a Abby, los fans de la serie han descubierto que la actriz estuvo presente desde el primer juego. De acuerdo con los créditos del original The Last of Us, Bailey prestó su voz para una serie de papeles menores.

En Reddit, el usuario conocido como ZeldaLover2018, publicó una imagen de los créditos de The Last of Us, en donde aparece el nombre de Laura Bailey, aunque sin especificar su papel. De esta forma, algunas personas han señalado que la actriz se encargó de la mujer en la televisión en el dormitorio de Joel en el prólogo, así como una enfermera en el quirófano al final del juego. De igual forma, los fans afirman que ella interpretó a otros civiles y soldados menores en el juego.

Laura Bailey no es extraña a la industria de los videojuegos, ya que ha trabajado en títulos como Marvel’s Spider-Man, Gears 5, Tales from the Borderlands, y muchos más. Uno de sus trabajos más recientes fue Marvel’s Avengers, en donde interpretó a Black Widow, esto junto a Troy Baker, con quien también trabajó en The Last of Us Part II.

Vía: Reddit