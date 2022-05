Las ventas totales de EA demuestran que tal vez los juegos ya no son tan relevantes

En estos días salen a la luz bastantes datos importantes relacionados a las más grandes compañías de videojuegos, eso se debe a un cierre reciente de sus respectivos años fiscales. Justamente Electronic Arts es una de estas empresas, quién no dio reparos en revelar sus números a los accionistas, dando a conocer que Apex Legends es una gran fuente de ingresos.

Este videojuego estilo servicio se ha convertido en toda una revolución, puesto que hay muchos usuarios que entran al competitivo para ganar torneos, eso hace que las microtransacciones se vendan como pan caliente. Y eso se refleja en el 71% de las ganancias totales de la empresa, información que dio a conocer Geoff Keighley.

Vale la pena comentar, que este número fue respaldado por el propio CEO, Andrew Wilson.

71% of EA's revenue is coming from live service games. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 10, 2022

El crecimiento monetario por parte de juegos como Fortnite, League of Legends o el propio Apex Legends nos está dando a entender una cosa, que los juegos como servicio se han convertido en una mayoría. Eso también se demuestra con los títulos que atraen a más seguidores en Twitch, ya que el acceso gratuito es el gancho para hacer las compras individuales.

Aunque es una cifra importante, algunos usuarios siguen disfrutando otras experiencias bastante interesantes de EA como lo puede ser el ganador de The Game Awards el año pasado, It Takes Two. A su vez, un segundo título de Star Wars de la línea Jefi Fallen Order ya está en camino, entonces es posible que la compañía no deje de lado los proyectos.

Nota del editor: Es un tanto preocupante ver este gran porcentaje sobrepasar la mitad de las ganancias, pero así uno puede entender por qué a día de hoy las empresas se enfocan mucho más en dar mantenimiento a estos títulos. Por ahora, debemos agradecer que aún tenemos videojuegos de un solo usuario en desarrollo.

Vía: GamingNews