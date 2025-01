Facebook, Threads e Instagram cambiarán sus políticas de contenido y empezarán a recomendar contenido de naturaleza política a sus usuarios.

“A partir de esta semana en Estados Unidos y durante la próxima en el resto del mundo, vamos a añadir contenido político a las recomendaciones”, explicó Adam Mosseri, director de Instagram y Threads.

El representante de Meta añadió que el volumen de este tipo de contenido podrá ser controlado por los usuarios, dejándolos decidir entre recibir de pocas a muchas recomendaciones de carácter político, siendo una cantidad moderada la opción por defecto.

“He mantenido públicamente y durante mucho tiempo que no nos corresponde mostrar a la gente contenido político de cuentas que no siguen”, aclaró Mosseri. “Pero mucha gente ha dejado claro que quiere este contenido, y se ha demostrado que no es práctico trazar una línea roja en torno a lo que es y no es contenido político”.

Insistió que la compañía planea introducir recomendaciones políticas de manera responsable y con la habilidad de personalizarlas, dejando a los usuarios decidir si quieren consumir este contenido o no. “Nuestro plan es seguir escuchando comentarios, aprendiendo e iterando en los próximos meses. Gracias por su paciencia”, concluyó.

Esta decisión parece ser parte de un cambio de filosofía general sobre el tipo de contenido permitido y como se lidia con este en las plataformas. A esto se une el reciente anuncio que se reemplazarán a los verificadores oficiales (fact checkers) por un sistema de notas comunitarias similar al encontrado en otras redes sociales como X (antes conocida como Twitter).

Estos cambios de políticas de contenido son atribuidos por algunos comentadores al inminente cambio de gobierno en Estados Unidos. Estos usuarios argumentan que estas decisiones se alinean ideológicamente con la administración de Donald Trump y su enfoque en lo que concierne con la moderación del contenido en línea y la libertad de expresión.

