Las clasificaciones de la ESRB ahora incluirán advertencias de loot boxes

Las loot boxes han sido un problema para esta industria en los últimos años. Desde controversias alrededor de gente que gasta miles de dólares para obtener cierto ítem, hasta varios países prohibiendo esta práctica comercial. Ahora, la ESRB, organización dedicada a clasificar los juegos, ha revelado una nueva descripción dedicada a los títulos con loot boxes.

Actualmente, los juegos que tienen microtransacciones incluyen una descripción de la ESRB que dice “Compras en el juego”. La organización ahora agregará la siguiente descripción “Incluye elementos aleatorios”, lo cual puede aplicar a las loot boxes, así como a cualquier tipo de transacción monetaria que implique algún tipo de elemento random o de suerte.

Sin embargo, la ESRB no menciona directamente a las loot boxes en esta nueva descripción, debido a que: “la mayoría de las personas menos familiarizadas con los juegos no lo entienden”.

Este fue lo que comentó la ESRB respecto a esta descripción:

Por su parte, la presidenta de la ESRB, Patricia Vance, liberó un comunicado sobre esta nueva descripción y las loot boxes:

“Estoy segura de que todos se preguntan por qué no estamos haciendo algo más específico para las loot boxes. Hemos investigado mucho en las últimas semanas y meses, especialmente entre los padres. Lo que hemos aprendido es que la gran mayoría de los padres no saben qué es una loot box. Incluso aquellos que afirman que lo hacen, realmente no entienden qué es una caja de botín. Por lo tanto, es muy importante para nosotros no insistir en las cajas de botín per se, para asegurarnos de que estamos capturando cajas de botín, sino también otras transacciones en el juego”.