Lanzan trailer de Tormented Souls 2 durante Gamescom 2023

Cerrando la presentación del Future Games Show Gamescom 2023, se reveló Tormented Souls 2, la esperada secuela del clásico de culto de 2021 desarrollado por Dual Effect y publicado por PQube. Caroline Walker tendrá otro lugar desgarrador que investigar, cambiando los corredores claustrofóbicos de la mansión Winterlake por más aventuras en lugares más sagrados.

Tormented Souls 2 mostrará a Caroline Walker navegando por iglesias espeluznantes y monasterios escalofriantes, enfrentándose a las pesadillas que acechan estas áreas con armas improvisadas y cualquier luz que pueda encontrar. Ambientado después del primer juego, parece que nos encontraremos con una Walker más curtida aquí, lo cual no es sorprendente, dadas las eventos de cambio de realidad que sufrió en Tormented Souls.

Si no jugaste el juego original, es mejor pensarlo como una carta de amor a algunos de los mejores juegos de horror de supervivencia, aprovechando una perspectiva de cámara fija e ingeniosos rompecabezas ambientales para lograr un gran efecto, al igual que las primeras entregas de Alone in the Dark y Resident Evil. Esperamos que Tormented Souls 2 lleve el concepto aún más lejos, ofreciendo un giro fresco en las convenciones tradicionales de horror y diseños ambientales maravillosamente vívidos para mantenernos despiertos hasta altas horas de la noche.

Tormented Souls 2 parece ser un gran avance con respecto a su predecesor en términos de tono y fidelidad visual, así que estamos ansiosos por ver más de él en acción después de su debut en el Future Games Show. El editor PQube ha confirmado que Tormented Souls 2 se lanzará en 2024 para PS5, Xbox Series X y PC a través de Steam y la Epic Games Store.

Vía: Games Radar

Nota del editor: Siento que Tormented Souls no llegó a mucha gente, espero que la secuela llegue a más público que después se interese por probar el primero.