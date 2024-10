Lanzan nuevo gameplay de Phantom Blade Zero

Nos encontramos frente a una época de grandes lanzamientos por parte de estudios de Asia, eso se ha visto con la llegada de Lies of P el año pasado, y en este 2024 tuvimos hace un mes a Black Myth: Wukong, los cuáles han logrado generar buenos comentarios tanto por la prensa tanto por los fans. Sin embargo, no es todo lo que vamos a tener, ya que también tendremos en el futuro a Phantom Blade Zero, el cual promete bastante debido a su estilo de gameplay que apunta ser de lo más refinado.

Para hacer de la espera por este juego algo más ameno, se ha lanzado un nuevo avance en video, el cual a la vez se trata de un gameplay que tomaron de los demos encontrados en el Tokyo Game Show, lugar donde muchas empresas se reúnen para dar a conocer sus novedades. Dentro de este lugar también se ha mostrado más de Death Stranding 2: On The Beach, el cual a pesar de no estar ni a mitad de su desarrollo, aún tiene como ventana de lanzamiento el año 2025.

Aquí el video gameplay del tan esperado lanzamiento Asiático:

Esta es la descripción del juego:

Eres Soul, un asesino de élite al servicio de una organización esquiva pero poderosa conocida simplemente como “La Orden”. Fue incriminado por el asesinato del patriarca de la Orden y gravemente herido en la persecución que siguió. Un curandero místico logró salvarlo de la muerte, pero la cura improvisada sólo dura 66 días. Debe descubrir al cerebro detrás de todo antes de que se le acabe el tiempo, enfrentándose a enemigos poderosos y monstruosidades inhumanas.

Por ahora no hay más información al respecto Phantom Blade Zero, solo que llegará para PlayStation 5. No hay fecha de lanzamiento confirmada hasta la fecha.

Nota del autor: Parece que Asia se está fijando mucho en los single player con toques de acción. Así que seguramente muchos usuarios no dejarán pasar la oportunidad de comprar el juego.