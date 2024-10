El remake de Final Fantasy 9 sería más de un juego

Estamos en una época donde muchas empresas están llevando a cabo remakes de sus más grandes éxitos del pasado, todo con el fin de que las nuevas generaciones los puedan conocer, eso se ha visto con los dos juegos de Final Fantasy VII, los cuales se van más allá de ser un simple copia y pega. De hecho, se ha rumoreado que la novena historia RPG tendrá su propia recreación, información que de momento no está confirmada, pero que tampoco se ha quedado descartada por parte de Square Enix.

Naoki Yoshida, productor de Final Fantasy XIV, ha compartido su perspectiva sobre los rumores de este remake. En una entrevista reciente, dejó entrever que, debido a la magnitud del contenido del original, rehacer el juego en una sola entrega sería un desafío considerable.

Acá el comentario:

Por supuesto, sé que hay solicitudes para Final Fantasy IX, pero cuando lo piensas, es un juego con un volumen enorme. Cuando piensas en todo ese volumen, me pregunto si es posible rehacerlo como un solo título. Es difícil. Es una pregunta difícil.

Esto ha llevado a la especulación de que podría seguir el modelo de Final Fantasy VII Remake, el cual se lanzó en varias partes (hasta este momento falta una). Si bien esta estrategia permite a los desarrolladores expandir la historia y agregar elementos nuevos, también ha sido motivo de debate entre los fanáticos, ya que la espera entre lanzamientos puede ser considerable.

El juego original de Final Fantasy IX es conocido por su vasto mundo, lleno de misiones secundarias, minijuegos y contenido adicional, lo que haría de un remake una tarea difícil para cualquier estudio de desarrollo. Por su parte, Yoshida también expresó interés de hacer un remake de FF3, el cual podría ser mejor en comparación a cualquier otro trabajo.

Vía: IGN

Nota del autor: Definitivamente es un remake que me gustaría tener, ya que es el Final Fantasy que más me gusta de todos. Pero ojalá no lo hagan tan realista y respeten su aspecto caricaturesco.