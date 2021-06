La versión completa de Tell Me Why está gratis en Xbox y PC

Tell Me Why es una de las propuestas más interesantes por parte de Dontnod Entertainment, creadores de la popular franquicia, Life is Strange. Para celebrar el Pride Month, sus desarrolladores han puesto gratis este título tanto en Steam como en la Microsoft Store, y tienes todo el mes de junio para añadirlo a tu colección sin costo alguno.

Vía un comunicado oficial, Dontnod dijo lo siguiente:

“La intención de hacer Tell Me Why gratis en junio de 2021 es para permitir que más personas tengan acceso al juego y alentar a nuestros jugadores para usar ese dinero en lugares que beneficien directamente a las comunidades queer y trans.”

Similar a otros juegos de estos desarrolladores, Tell Me Why es una experiencia interactiva dividida en tres diferentes capítulos, los cuales puedes descargar de forma gratuita en estos momentos. Si tienes PC deberás descargarlo por medio de Steam.

Aquí en Atomix tuvimos oportunidad de reseñarlo cuando salió el año pasado y por acá puedes echarle un vistazo a nuestras opiniones.

Fuente: Microsoft