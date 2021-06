La película de Super Mario Bros. añade 20 minutos de escenas eliminadas

La película live–action de Super Mario Bros. es una de esas adaptaciones de videojuegos que preferiríamos olvidar. En años recientes, The Movie Archive ha estado trabajando arduamente en restaurar este largometraje, recuperando un montón de escenas eliminadas que puedes ver dentro de esta nota.

Super Mario Bros: The Morton Jankel Cut ya se encuentra disponible en The Internet Archive, y no solo añade escenas adicionales, sino que también restaura la gran mayoría del filme gracias al trabajo de Garret Gilchrist, un editor y artista profesional.



Adicionalmente, existe un video que te guía por cada una de estas escenas eliminadas y que también te demuestra lo mucho que ha mejorado la nueva versión de la película.

Via: Kotaku