La segunda temporada de Demon Slayer aún no se estrena y ya hay una controversia

Aunque la segunda temporada del anime de Demon Slayer aún no comienza, esta obra ya se ve envuelta en controversias. Debido a que esta nueva parte comenzará con una historia que se desarrolla en un distrito rojo de un Japón feudal, muchos padres están preocupados sobre el contenido que los niños podrían ver.

Los distritos rojos son zonas en Japón que se caracterizan por ser centros de contenido para adultos, como juegos de azar y la posibilidad de interactuar con sexo servidoras. Considerando que Demon Slayer es unos de los animes más populares actualmente, y muchos esperan con ansias la segunda temporada, algunos padres han demostrado su preocupación sobre este contenido y su exposición a menores de edad.

Controversy of Demon slayer 2nd season keep going in Japan.I think expressing Yuukaku(red light district) in Anime is forgivable.Even if this work got popular among kids,my stance don't change.

And it is weird that manga ignorant person participate in this argument. pic.twitter.com/lvYfI805wf

— <レイフォース> (@rayforcegame) February 18, 2021