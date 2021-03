The World Ends With You: The Animation estrenará su primer capítulo este mes

Como seguramente ya sabes, Square Enix está trabajando en el anime de The World Ends With You: The Animation. Sus creadores todavía no han compartido muchos detalles al respecto, sin embargo, aquellas personas que asistan al evento virtual de The World Ends With You UG Shibuya podrán disfrutar del primer capítulo, pero bajo una condición.

Este evento no será de acceso gratuito, por lo que deberás pagar un costo de admisión de $20 dólares, pero también existen varias otras opciones para los fans más apasionados:

– Premiere Mundial – $20 dólares

– Premiere Mundial y sesión de preguntas con el elenco – $30 dólares

– Premiere Mundial y Mercancía de Edición Limitada – $164 dólares

– Premiere Mundial, sesión de preguntas con el elenco y mercancía de edición limitada – $175 dólares

Específicamente, será el próximo 14 de marzo a las 2: 30 AM cuando se estrenará este capítulo, el cual podrás ver tanto en inglés como en japonés.

Via: GoNintendo