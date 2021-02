La segunda expansión de The Outer Worlds llegará antes de marzo de este año

Ya pasó mucho tiempo desde que tuvimos algún tipo de novedad sobre The Outer Worlds. Este RPG de ciencia ficción está de regreso en las noticias gracias a que Take-Two ya reveló la ventana de lanzamiento para Murder on Eridanos la segunda y última expansión del juego.

De acuerdo con el más reciente reporte de la compañía, este DLC debutará antes de que termine el actual año fiscal, es decir, antes del 31 de marzo de 2021. De ser cierto, no debería faltar mucho tiempo para tener más información sobre esta expansión.

La primera expansión de The Outer Worlds, Peril on Gorgon, debutó en septiembre de 2020 y tuvo una recepción bastante mixta con la crítica especializada y los jugadores. Esperemos que Murder on Eridanos logre mejorar.

Via: VGC