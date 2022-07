La redención de Square-Enix hacia Nintendo

Sin la presencia de títulos first party, la Gran N volvió a convulsionar el mundo del entretenimiento después de haber emitido el más reciente Nintendo Direct Mini, donde se presentaron apasionantes títulos que harán su arribo en los próximos meses y seguirán engrosando una librería que parece no tener fin.

Atrás quedaron los tiempos de la ruptura entre Squaresoft (hoy Square-Enix) con Nintendo que comenzaron en la era de los 64 bits y se extendieron a posteriores generaciones, haciendo que limar asperezas llevara más tiempo de lo normal, sin embargo, en la actualidad la relación entre ambas compañías pasa por su mejor momento.

De la mano de Square-Enix, se revelaron novedades interesantes como Dragon Quest Treasures, donde los hermanos Erik y Mia se darán a la tarea de recabar tesoros y adiestrar monstruos. En el mismo sentido, Harvestella ofrecerá una interesante mezcla entre simulación y toques de RPG.

Otra sorpresa inesperada fue el saber que NieR: Automata se adaptará para la plataforma híbrida, mientras que se confirmaron los rumores en torno al desembarco de Persona 3 Portable, Persona 4 Golden y Persona 5 Royal, tal y como se dieran a conocer para Xbox Series X|S, hace algunas semanas.

Ubisoft no quiso perderse la fiesta y pese a que no tiene grandes novedades contempladas para el presente año, confirmó que en octubre estará disponible Mario + Rabbids: Sparks of Hope, secuela de la primera aventura donde conviven los icónicos personajes de ambas empresas.

Super Bomberman R2 hará su debut a inicios de 2023, casi seis años después de que su antecesor fuera un juego de lanzamiento para Nintendo Switch. Por su parte, Capcom no se cansa de generar recopilatorios y ahora será el turno de Mega Man Battle Network Legacy Collection, mismo que incorporará las doce aclamadas versiones de GameBoy Advance.

Los creadores de Sayonara Wild Hearts destaparon Lorelei and the Laser Eyes, una historia estética con puzles muy original. Finalmente, Bandai Namco anunció, Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom y cerró con broche de oro, desvelando Pac-Man World Re-PAC, la versión remasterizada de la aventura memorable que debutó a finales de los años noventa.

Nintendo Switch no se cansará de recibir una amplia variedad de productos en los siguientes meses y no es descartable que la gran N anuncie alguna que otra sorpresa proveniente de sus estudios internos para generar mayor atracción en los consumidores de cara a la temporada navideña.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio